Влада обіцяє відновити постачання тепла і води у Києві до завтрашнього ранку

У Києві тривають роботи з відновлення пошкоджених російськими ударами комунікацій, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Влада обіцяє відновлення постачання тепла і води до ранку 24 листопада.

«Деякі райони столиці частково знеструмлені та мають проблеми з тепло- та водопостачанням. Електропостачання відключене в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи. Вода і тепло в будинках мають з'явитися на ранок 24 листопада», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що всі аварійні бригади працюють в надзвичайному режимі над відновленням пошкоджених комунікацій.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.