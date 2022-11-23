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Електрика, тепло і вода. Влада розповіла, яка ситуація у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Чернівцях та Запоріжжі

Сьома масована атака РФ на енергетичні об’єкти України 23 листопада спричинила аварійні відключення в усіх регіонах

Влада у великих містах України повідомила, яка наразі ситуація із електро-, водо- та теплопостачанням після чергової масованої атаки військ РФ по об’єктах критичної інфраструктури.

Так, повне відновлення водопостачання у Києві очікується найближчим часом, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві. Проводяться роботи з повернення водопостачання у Дніпрі та в Одесі», – написав Сахарук у фейсбуці.

Ситуація в енергосистемі після чергового ракетного удару Росії є вкрай складною, визнав посадовець.

Київська міська військова адміністрація раніше казала, що у Києві «вода і тепло в будинках мають з’явитися на ранок 24 листопада».

У Львові вже відновлено електропостачання, але зберігаються подекуди планові відключення, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики», – написав Садовий у Telegram. Також міський голова повідомив, що у Львові відновлено подачу води та тепла.

Так само у Чернівецькій області відновлено електропостачання, але стабілізаційні відключення продовжуватимуться, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Telegram він також зазначив, що Запорізька область заживлена, а на Одещині відновлено тепло- й водопостачання, а підключення абонентів до електропостачання триває.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про підключення до енергопостачання у місті 15% споживачів станом на 21:30, зокрема всіх лікарень та більшості котелень. Щодо водопостачання у місті – у лівобережній частині очікується, у деяких будинках на правому березі вода вже є. Каналізаційні системи працюють у всьому місті, але на генераторах, додав Філатов.

Сьома масована атака РФ на енергетичні об’єкти України 23 листопада спричинила аварійні відключення в усіх регіонах. Загалом Росією було випущено близько 70 крилатих ракет. 51 ракету знищили українські сили протиповітряної оборони. Тільки у Києві через атаку загинули три людини, на Київщині – четверо. Десятки людей постраждали.

В «Укренерго» запевнили, що «приводів для паніки немає» – фахівці працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ.

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