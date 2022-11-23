«Приводів для паніки немає» – «Укренерго» про наслідки сьомої масованої атаки РФ по енергооб’єктах

Сьома масована атака РФ на енергетичні об’єкти України спричинила аварійні відключення в усіх регіонах, але диспетчери та інженери «Укренерго» працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами, повідомила пресслужба компанії.

«Ремонтні бригади «Укренерго» оцінюють масштаб ушкоджень і приступають до ремонтів всюди, де це можливо вже зараз. Просимо враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше. Приводів для паніки немає. В «Укренерго» є чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються. Насамперед, заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури – водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються», – йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що наслідки ракетних атак росії по Україні також відчула Молдова.

«Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії. Україна в свою чергу не здійснює експорт електроенергії в жодну країну з 11 жовтня», – пояснили в «Укренерго».

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина, постраждали ще 11 людей. У Київській області від обстрілів загинули 4 людини, постраждали – 35.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.