У ВР пропонують криміналізувати поширення даних про ураження об’єктів критичної інфраструктури

У Верховній Раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за поширення інформації про вогневе ураження об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Текст відповідного законопроєкта групи депутатів опубліковано на сайті парламенту.

Документом пропонується карати штрафом за оприлюднення такої інформації у розмірі від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис грн) або громадськими роботами від 200 до 240 годин, чи виправними роботами терміном до двох років.

Останніми місяцями армія РФ посилила обстріли об’єктів критичної інфраструктури України, що призводить не лише до руйнувань і людських жертв, а й до постійних перебоїв з електрикою та інших супутніх проблем, пов’язаних із неможливістю безперебійного енергозабезпечення.