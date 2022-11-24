Блекаут в Україні: погляд з супутника після ракетних обстрілів Росією – «Схеми»

23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Генштабу ЗС України, російські війська випустили по Києву, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях 67 крилатих ракет та до 10 ударних безпілотників «Ланцет».

Унаслідок цього стався блекаут в українській енергосистемі. Мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та мобільного зв’язку. Як виглядала Україна після обстрілів 23 листопада в ніч на 24 листопада – «Схеми» публікують супутникові знімки NASA Worldview.

Журналісти порівняли свіжі знімки зі знімками NASA Worldview, зробленими в той же період доби 6 лютого 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення Росії та масованих ракетних обстрілів.

Також «Схем» порівняли, як із супутника виглядали окремі українські міста до початку «великої» війни та після російських ударів по енергетиці країни.

Київ, Житомир, Вінниця, Умань

Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці

Харків, Дніпро, Полтава, Запоріжжя

За даними української влади, 23 листопада через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.