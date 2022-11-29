Білий дім: спроби Путіна використовувати холод як зброю – «абсолютно огидні»

У Білому домі атаки російських військ на українську цивільну інфраструктуру і спроби російського президента Володимира Путіна використовувати холод як зброю назвали «абсолютно огидними». Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.



«Це людина (Путін – ред.), яка використовувала їжу як зброю. Він використовував страх як зброю. Зараз він використовує холодну погоду, щоб фактично спробувати поставити український народ на коліна. Коли ви подивитесь на те, що він атакує, це майже вся цивільна інфраструктура.…Але це огидно. Абсолютно огидно те, що він робить останні кілька тижнів. Не те, щоб він не був підлим раніше…це спроба поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити українські збройні сили на коліна», – заявив він під час брифінгу 28 листопада.



За його словами, США працюють з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб знайти запасні частини, обладнання, трансформатори, матеріали, які знадобляться Україні для відновлення постачання електроенергії на більшій частині України.



Кірбі також додав, що США збираються продовжувати забезпечувати українські збройні сили зброєю та підготовкою, які їм потрібні, щоб бути успішними на полі бою.

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23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.