Росія не обстрілювала Київ 23 листопада – Конашенков

Представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков на 24 листопада заявив, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики».

Після російського обстрілу 23 листопада більшість жителів України, за даними українських енергетиків, залишилися без світла. Більшість ТЕЦ та ГЕС України було тимчасово відключені, у деяких регіонах виникли проблеми з водопостачанням. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що внаслідок ракетних ударів загинули 10 людей, було три влучання в багатоповерхові будинки.

За словами Конашенкова, мети удару було досягнуто, всі призначені обʼєкти вражені: «порушено перекидання залізничним транспортом резервів ЗСУ, іноземних озброєнь, військової техніки та боєприпасів до районів бойових дій».

«Особливо підкреслю, жодного удару по цілях у межах міста Києва не завдавалося. Усі оголошені київським режимом руйнування в місті стали наслідком падіння ракет іноземних та українських засобів ППО, розміщених у житлових кварталах української столиці», – стверджує Конашенков.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков на запитання про те, чи турбуються в Кремлі, як російські військові удари по обʼєктах критичної інфраструктури відбиваються на житті простих українців, заявив: "Спеціальна військова операція виконує свої завдання. Ударів по соціальних об'єктах як не було, так і немає».

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада на терміновому засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на його прохання, закликав зупинити «енергетичний терор» Росії та запросив експертів ООН проінспектувати критично важливі обʼєкти інфраструктури. Він також запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН.