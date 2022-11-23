Ракетна атака Києва: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через ракетний обстріл Києва зросла до 11, повідомив міський голова Віталій Кличко.



«Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них – 17-річна дівчина. Постраждали 11 жителів столиці. 10 із них госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про загибель трьох людей, ще поранення сімох.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах.