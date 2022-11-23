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Ракетна атака Києва: кількість постраждалих зросла

Наслідки попереднього ракетного удару по Києву, 15 листопада 2022 року

Кількість постраждалих через ракетний обстріл Києва зросла до 11, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них – 17-річна дівчина. Постраждали 11 жителів столиці. 10 із них госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про загибель трьох людей, ще поранення сімох.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах.

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