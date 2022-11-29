На зустрічі глав МЗС країн НАТО планують обговорити збільшення допомоги Києву

Глава НАТО Єнс Столтенберг закликатиме союзників збільшити допомогу Києву на зустрічі 29-30 листопада в Бухаресті, повідомляє агенція Reuters.



Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО буде зосереджена на збільшенні військової допомоги Україні, такої як системи протиповітряної оборони та боєприпаси, але також обговорять нелетальну допомогу.



Частину цієї нелетальної допомоги – пальне, медичне приладдя, зимове обладнання та антидронові засоби – було доставлено через пакет допомоги НАТО, в який союзники можуть внести свій внесок і який Столтенберг прагне збільшити.



«Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над посиленням нашої підтримки, щоб вона була стійкою», – сказав високопоставлений європейський дипломат, якого цитує агенція Reuters.

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НАТО продовжує підштовхувати виробників зброї до прискорення виробництва, але інший дипломат попередив, що проблеми з постачанням зростають. «Ми робимо максимум з поставок, але є реальна проблема. Українці це знають. Навіть у збройової промисловості США, незважаючи на її потужність, є проблеми», – сказав дипломат.



Крім того, міністри мають обговорити заявку України на членство в НАТО. Але вони, ймовірно, лише підтвердять політику відкритих дверей альянсу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба також планує взяти участь у цій зустрічі. Міністр обіцяє порушити питання щодо постачання в Україну нових систем протиповітряної оборони і плану на найближчі три-чотири місяці, яким чином НАТО допоможе Україні «пройти цю важку воєнну зиму».