Третина переданих Україні західних гаубиць вийшли з ладу – NYT

Третина із приблизно 350 гаубиць, які передали Україні країни Заходу, перебувають у небоєздатному стані через активне використання чи отримані у бою пошкодження, повідомляє видання The New York Times із посиланням на американські та українські джерела.

Наразі українські військові використовують від 2 до 4 тисяч снарядів на день, а російська армія часто робить більше артилерійських пострілів. Такі темпи призводять до швидкого зношування гаубиць – вони втрачають точність і дальність пострілу.

У публікації також зазначається, що деякі з 155-міліметрових снарядів, які використовують ЗСУ, раніше не тестувалися з певними гаубицями і, як виявилося, швидше зношують їхні стволи.

Для відновлення пошкодженого озброєння Міноборони США розгорнуло у Польщі ремонтну майстерню. Як зазначає The New York Times, Україна хотіла б організувати пункти технічного обслуговування артилерії ближче до лінії фронту, щоб швидше повертати гармати у стрій.