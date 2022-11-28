Генсекретар НАТО розраховує, що союзники посилять підтримку протиповітряної оборони України

Голова НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що очікує збільшення Альянсом постачання систем протиповітряної оборони в Україну на тлі російських ракетних атак по критичній інфраструктурі.

28 листопада генсекретар НАТО заявив, що «одним із повідомлень» зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Бухаресті, яка розпочнеться 29 листопада, буде необхідність «ще більше активізувати» надання більшої кількості систем протиповітряної оборони, боєприпасів, запасних частин і навчання.

За словами Столтенберґа, за допомогою ракет і безпілотників, націлених на енергетичну інфраструктуру, президент Росії Володимир Путін намагається «використати зиму як зброю проти України».

Зустріч голів МЗС країн НАТО пройде 29-30 листопада в Бухаресті.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба також планує взяти участь у цій зустрічі. Міністр обіцяє порушити питання щодо постачання в Україну нових систем протиповітряної оборони і плану на найближчі три-чотири місяці, яким чином НАТО допоможе Україні «пройти цю важку воєнну зиму».