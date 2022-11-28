Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні за 9 місяців – Резніков

Росія від початку повномасштабної війни завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, більшість із яких – по цивільних цілях, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«За останні дев’ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне воєнних злочинців до відповідальності», – написав міністр у твітері 28 листопада.

За наведеними ним даними, через російські удари пошкоджені, зокрема, близько 220 об’єктів енергетичної інфраструктури, майже 250 транспортних об’єктів.

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23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.