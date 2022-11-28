Енергоспоживання в Києві треба знизити на 60%, тривають екстрені відключення – «ДТЕК»

Регіональна компанія «ДТЕК Київські електромережі» прокоментувала ситуацію з екстреними відключеннями електроенергії в столиці.

За повідомленням, відключення є необхідним кроком, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

«За розпорядженням НЕК Укренерго маємо знизити 60% потужності споживання Києва. Забезпечення світлом критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії», – пояснили в компанії.

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«ДТЕК» додає, що робить «все можливе», аби забезпечити кожному клієнту наявність світла на дві-три години двічі на добу.

«Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації», – йдеться в заяві.

Компанія просить споживачів максимально обмежити витрати електроенергії.

Раніше 28 листопада енергетична компанія «Укренерго» повідомила про застосування аварійного відключення електрики по всій території України через стрімке зростання дефіциту потужності.

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23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.