Енергетики розповіли, коли в Києві повернуться до планових графіків відключення світла

Енергосистема України може на початку наступного тижня вже перейти до звичайних графіків відключень, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону 27 листопада.

«Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок (28 або 29 листопада, – ред.) ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще від деяких моментів», – зазначив Коваленко.

Раніше 25 листопада генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що після повторного підключення будинків до мережі споживачі витрачають 170% електроенергії порівняно зі звичайними показниками, і попросив використовувати електрику ощадливо.

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