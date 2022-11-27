Дефіцит в енергосистемі України знизили до 20% – «Укренерго»

Дефіцит потужності в українській енергосистемі знизився до 20%, повідомляє енергетична компанія «Укренерго».

«Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, що поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, інша електроенергія використовується для електропостачання споживачів», – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначила, що за таких умов оператори систем розподілу – обленерго – мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів.

В «Укренерго» звертають увагу, що компанія доводить до обленерго ліміти споживання щодо кожної області, перевищувати який не можна, а обленерго самостійно визначає види відключень – аварійні або планові – і безпосередньо їх застосовує.

На ранок 26 листопада «Укренерго» повідомляла про дефіцит потужності на рівні 25%.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.