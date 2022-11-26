Дефіцит в енергосистемі України знижено до 25%. Київ у неділю може вийти лише на планові відключення

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок суботи знизився до 25%, повідомляє пресслужба компанії «Укренерго».

«Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання», – йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram що сьогодні без світла в Києві залишаються ще 25 відсотків споживачів. В ефірі телеканалу «Київ» він висловив сподівання, що «завтра (у неділю – ред.), ми зможемо вийти вже до планових графіків відключення» (зараз застосовуються також аварійні відключення – ред.).

Вранці Київська міська військова адміністрація повідомляла, що у Києві без електропостачання залишаються 130 тисяч споживачів.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.