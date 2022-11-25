Кількість людей, у яких відключили електрику для стабілізації системи, від середи скоротилася вдвічі, сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він назвав енергетику ключовим завданням цього тижня.

«Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів», – порівняв Зеленський.

За його даними, наразі найбільше проблем із енергопостачанням – у Києві та області, а також на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

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Президент закликав ощадливо споживати електроенергію в усіх регіонах:

«Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже подолано. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів… Щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію».

Раніше 25 листопада генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що після повторного підключення будинків до мережі споживачі витрачають 170% електроенергії порівняно зі звичайними показниками, і попросив використовувати електрику ощадливо.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.