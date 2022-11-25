Українські енергетики «крок за кроком» долають кризу, викликану російським ракетним обстрілом, що стався 23 листопада, повідомив увечері 25 листопада генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

«Рік тому Київ в цей час споживав 1500 МВт, тільки уявіть.

Скільки навантаження нам давали протягом цих критичних днів?

23 листопада з нуля після атак Києву дали 430 МВт.

24 і 25 листопада для споживання місту давали ліміт у 690 МВт щодня.

Першочергово електропостачання давали критичній інфраструктурі: водоканалам, теплогенераційним обʼєктам, лікарням, ДСНС та іншим. У мирний час вони споживали 25% від всього обсягу, або 375 МВт, ті ж десь 375 МВт споживають і зараз – критична інфраструктура заживлена. Тобто вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки, залишалося 315 МВт. Замість 1125 МВт», – пояснив фахівець.

Він також указав, що тепер «при підключенні будинки споживають 170% від того, що споживали зазвичай». «Тому по факту мережі включають лише певну кількість черг в межах однієї групи з трьох. Ще раз нагадую, що ніякі графіки не діють. Але крок за кроком ми виходимо з цієї кризи. Атомну генерацію потихеньку включають у мережу», – відзначив Коваленко.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.