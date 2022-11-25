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«Крок за кроком виходимо з кризи» – гендиректор Yasno про електропостачання Києва

Українські енергетики «крок за кроком» долають кризу, викликану російським ракетним обстрілом, що стався 23 листопада, повідомив увечері 25 листопада генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

«Рік тому Київ в цей час споживав 1500 МВт, тільки уявіть.

Скільки навантаження нам давали протягом цих критичних днів?

23 листопада з нуля після атак Києву дали 430 МВт.

24 і 25 листопада для споживання місту давали ліміт у 690 МВт щодня.

Першочергово електропостачання давали критичній інфраструктурі: водоканалам, теплогенераційним обʼєктам, лікарням, ДСНС та іншим. У мирний час вони споживали 25% від всього обсягу, або 375 МВт, ті ж десь 375 МВт споживають і зараз – критична інфраструктура заживлена. Тобто вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки, залишалося 315 МВт. Замість 1125 МВт», – пояснив фахівець.

Він також указав, що тепер «при підключенні будинки споживають 170% від того, що споживали зазвичай». «Тому по факту мережі включають лише певну кількість черг в межах однієї групи з трьох. Ще раз нагадую, що ніякі графіки не діють. Але крок за кроком ми виходимо з цієї кризи. Атомну генерацію потихеньку включають у мережу», – відзначив Коваленко.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

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