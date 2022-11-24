«Укренерго»: вже забезпечили 50% потреб електроспоживання

В енергетичній компанії «Укренерго» заявляють, що дефіцит потужності в енергосистемі – все ще 50, усі атомні станції почали набирати потужність, але контрольовані відключення електрики все ще потрібні.

«Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність усі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС», – йдеться у повідомлення

У компанії зауважують, що атомні електростанції, які забезпечували половину виробництва електроенергії, після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно – це технологічна необхідність.

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«Укренерго» додає, що неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення.



«Після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери. Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі – все ще 50%», – зауважують в компанії.

В «Укренерго» попереджають, що задля збереження обʼєднаної енергосистеми потрібні контрольовані відключення.



«Закликаємо українців, в яких вже з’явилася електроенергія, з розумінням поставитись до того, що графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти», – додають енергетики.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.