Ще один постраждалий внаслідок удару по Київщині помер у лікарні – ОВА

Кількість загиблих внаслідок удару по Київській області зросла до семи – ще одна поранена людина померла в лікарні, повідомила обласна військова адміністрація 24 листопада.

«Київщина. Внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на зараз, у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим», – йдеться в повідомленні.

За даними обласної влади, 70% жителів Київщини лишаються без електроенергії. Тривають ремонтні роботи для відновлення електропостачання.

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«Інфраструктуру та житло ми відбудуємо. Але людські життя не повернемо. Проте помстимося за кожного. Росія нестиме відповідальність за усі злочини», – додали в ОВА.

Раніше повідомлялося про 35 постраждалих, з них – 6 загиблих, внаслідок влучання ракети на Вишгородщині.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. На Київщині повідомлялося про влучання в об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики».