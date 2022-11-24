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Війська РФ знову обстріляли Херсон, є загиблі – ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсоні. Фото архівне

Російські війська знову обстріляли Херсон, є загиблі, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя», – написав він у телеграмі.

Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

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Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

Наслідки обстрілів РФ у звільненому Херсоні: фотоісторія однієї сім'ї
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Наслідки обстрілів РФ у звільненому Херсоні: фотоісторія однієї сім'ї

Російські війська продовжують обстрілювати нещодавно звільнений Херсон. Фотограф Associated Press зафіксував історію одного хлопчика, якому довелося ампутувати руку після російської атаки.

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