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Верещук закликає жителів Херсону евакуюватися

Ірина Верещук закликає херсонців евакуюватися на період зими

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів Херсону евакуюватися на період зими.

«Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни», – написала вона в телеграмі.

Ірина Верещук повідомила, що уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України.

«Буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій», – додала вона.

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Протягом дня 21 листопада російська армія кілька разів обстріляла Херсон, щонайменше одна людина померла в лікарні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

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