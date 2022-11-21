«Хтось вже бачив заяви ООН?»: Подоляк про реакцію на обстріли Херсона

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 21 листопада прокоментував обстріли російськими військами Херсона.

Він вказав на те, що російські війська, які обстрілюють місто з лівого берега Дніпра, не переслідують жодної військової мети.

«Просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Управління ООН з прав людини? Чи рутина російських звірств більше не цікава?» – зазначив Подоляк.

Управління Верховного комісара ООН наразі не відповідало на це звернення.

Протягом дня 21 листопада російська армія кілька разів обстріляла Херсон, щонайменше одна людина померла в лікарні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

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За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.

Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.