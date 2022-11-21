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«Хтось вже бачив заяви ООН?»: Подоляк про реакцію на обстріли Херсона

Михайло Подоляк вказав на те, що російські війська, які обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра, не переслідують жодної військової мети

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 21 листопада прокоментував обстріли російськими військами Херсона.

Він вказав на те, що російські війська, які обстрілюють місто з лівого берега Дніпра, не переслідують жодної військової мети.

«Просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Управління ООН з прав людини? Чи рутина російських звірств більше не цікава?» – зазначив Подоляк.

Управління Верховного комісара ООН наразі не відповідало на це звернення.

Протягом дня 21 листопада російська армія кілька разів обстріляла Херсон, щонайменше одна людина померла в лікарні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

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За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.

Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.

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