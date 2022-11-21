В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей – ОГП

В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей, ще 839 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив 21 листопада Офіс генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій, Харківській та Київській областях. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота зі встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли російської армії пошкоджені 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.

За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.

Більшість людей загинули внаслідок застосування зброї вибухової дії із широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракет, ідеться у повідомленні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.