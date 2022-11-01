На Харківщині через обстріли військ РФ поранений 3-річний хлопчик – ОПУ

Російські війська у вівторок з реактивних систем залпового вогню обстріляли Харківщину, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Окупанти обстріляли село Петропавлівка з РСЗВ. 3-річний хлопчик отримав вибухові травми. Його госпіталізували», – повідомив Тимошенко у Telegram.

Станом на ранок 1 листопада, за даними Офісу генпрокурора, понад 1253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 430 дітей загинули і 823 були поранені.

Допис Кирила Тимошенка з’явився незабаром після того, як користувачі у мережі почали повідомляти, що чули звуки вибухів за межами Харкова.

Обласний центр і область зазнають фактично щоденних обстрілів від початку російського вторгнення, в тому числі після контрнаступу ЗСУ у регіоні.

21 жовтня в ОПУ повідомили, що від військ РФ звільнено 551 населений пункт у Харківській області.