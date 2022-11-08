Удар військ РФ по Краматорську: влада каже, що поранено дитину

Російські війська завдали чергового удару по Краматорську Донецької області, поранень зазнала 8-річна дитина, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл – постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що далеко не востаннє», – повідомив Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що цивільні повинні залишити область, особливо це стосується родин з дітьми.

За даними Офісу генпрокурора, 1257 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 8 листопада офіційне число загиблтх дітей становило 430, поранених – понад 827.