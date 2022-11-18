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Петиція: неповнолітнім пропонують надати статус «діти війни»

Дитина біля зруйнованої школи в Бахмуті, червень 2022 року

На сайті президента зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу «діти війни».

«Присвоїти усім людям, які не досягли 18 річчя, статус «дитина війни», тим дітям, які виїхали за межі країни, та тим, які залишились в Україні», – йдеться у петиції.

Відповідне звернення зареєстроване 18 листопада. Петицію вже проголосувала 41 людина. Для розгляду потрібна підтримка щонайменше 25000 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ завдають авіаударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської агресії в Україні постраждали понад 1270 дітей – 433 загинули та понад 837 поранені.

Нині статус «дитина війни» надається громадянам України, яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. «Діти війни» можуть отримати низку державних соціальних гарантій.

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