«Це очікувано». Міноборони про російські атаки на деокуповану частину Херсонщини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що російські атаки на деокуповану частину Херсонщини були очікуваними.



«Це очікувані речі. Тому що в нас триває війна. Ми повинні розуміти, що звільнені території, так само як і територія всієї України, є в зоні небезпеки. Тому ЗСУ наразі повністю готові до того, щоб протистояти цьому. На півдні, в тому числі, наші оборонці стримують ворога», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, після звільнення Херсона російські війська концентрують свої сили на сході України, а найгарячіша точка зараз – це Донеччина.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

Після деокупації частини Херсонщини неодоразово повідомлялося про обстріли. Зокрема, 19 листопада російські військові обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Білозерці, поранень зазнали п’ятеро людей. 21 листопада, як повідомили в Офісі президента,війська РФ знову обстріляли деокупований Херсон, поранені чотири людини, одна травмована людина загинула під час госпіталізації.