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«Під час роздачі хліба»: війська РФ обстріляли пункт видачі допомоги на Херсонщині, є поранені

Сталося це в Білозерці на Херсонщині

На Херсонщині російські військові в суботу обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, поранень зазнали п’ятеро людей, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб», – написав він.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Всіх російських військових було виведено з правого берега Дніпра, де зокрема розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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