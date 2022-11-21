Війська РФ знову обстріляли Херсон, є приліт у квартиру – Тимошенко

Російські війська знову обстріляли Херсон – приліт у квартиру, є поранені, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних жителів. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі», – написав він у телеграмі.



На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Раніше сьогодні заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські військові обстріляли Херсон. Поранені чотири людини, одна людина загинула під час госпіталізації.

19 листопада, як повідомляв Кирило Тимошенко, російські військові обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Білозерці, поранень зазнали п’ятеро людей.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.