Російські війська обстріляли Херсон, є поранені – Соболевський

Російські військові обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждали цивільні жителі, повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається», – написав він у телеграмі 21 листопада.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.