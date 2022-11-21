ОГП: у Херсоні встановили місця катівень у чотирьох будівлях

У деокупованому Херсоні прокурори встановили місця катівень, облаштованих російськими військовими в чотирьох приміщеннях, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи. Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, тут вилучили частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували цивільних жителів струмом, лампу розжарювання і кулі зі стін. У камерах і підвалах проти людей застосовували різні методи тортур, фізичне і психологічне насильство, кажуть у прокуратурі.

«Під час проведення слідчих дій із потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі. Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що робота щодо встановлення місць розташування катівень і незаконних місць тримання людей триває, правоохоронці продовжують збирати доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими.

Російські війська захопили Херсон на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Після звільнення міста правоохоронці почали виявляти докази воєнних злочинів російських військ проти місцевих жителів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив 18 листопада, що слідчі в Херсонській області виявили 63 тіла зі слідами тортур після відходу російських військ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на звільнених від російських військ територіях Херсонської області виявили катівні, де утримували підлітків.

За його словами, жителів Херсонщини піддавали більш жорстоким методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

Москва відкидає звинувачення у зловживаннях або масових звірствах з боку своїх військ.

Дослідники Єльського університету за підтримки Державного департаменту США навели докази «цілеспрямованої кампанії» терору сил РФ під час російської окупації на Херсонщині.