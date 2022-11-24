Ракетний обстріл Вишгорода: кількість жертв зросла

Кількість жертв ракетного обстрілу у Вишгороді збільшилася до шести людей, повідомив керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«6 загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати. Разом переможемо», – написав він у фейсбуці.

Раніше повідомлялося про 35 постраждалих, з них – 4 загиблих, внаслідок влучання ракети на Вишгородщині.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. На Київщині повідомлялося про влучання в об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

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За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики»