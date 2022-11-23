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Голова Київської ОВА показав наслідки влучання ракети в будинок у Вишгороді – фото

Внаслідок влучання ракети у Вишгороді 35 людей постраждали, з них 4 загинули. Фото ілюстративне

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба опублікував фото наслідків влучання ракети в будинок у Вишгороді.

«Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби», – написав він у телеграмі.


Водночас керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов оновив дані про постраждалих внаслідок влучання ракети на Вишгородщині – 35 людей, з них 4 людини загинули.

«Найгірше – серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми», – написав він.

За його даними, вибухом пошкоджено ще 4 будинки.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

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