Кличко: 60% Києва все ще залишаються без електрики

60% Києва все ще залишаються без електропостачання, повідомив мер Віталій Кличко.

«60% столиці поки без електрики. Енергетики зараз працюють у критичних умовах. Поступово відновлюють систему. Насамперед електроенергію подають об'єктам критичної інфраструктури – водоканалу, лікарням, громадському транспорту. Ми вже запустили наземний електротранспорт. Також скоротили інтервали між поїздами метрополітену. Тому що розуміємо – це наймасовіший транспорт для пересування містом», – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, водопостачання відновлено в усіх районах міста, проте у деяких споживачів може бути понижений тиск в системі.

Віталій Кличко закликав жителів Києва зробити про всяк випадок необхідний запас технічної та питної води, їжі, підготувати теплий одяг.



«Ми розуміємо, що такі ракетні атаки будуть повторюватися. І маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій», – зазначив він.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.