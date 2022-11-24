Кличко: маємо бути готові до «найгіршого сценарію»

Міський голова Києва заявив, що влада складає план дій на випадок «найгіршого сценарію», в разі, якщо через російські удари буде повне руйнування енергозабезпечення й енергетичної інфраструктури.

При цьому в ефірі Радіо Свобода він заявив, що про розвиток такого сценарію наразі «немає сенсу» говорити, «бо до цього ще не дійшло».

«Ми повинні бути готовими до різних, навіть поганих, сценаріїв. Для цього ми маємо мати чіткий алгоритм дій. Кожен із жителів має бути готовим, і тому ми не виключаємо такий сценарій, але робимо все можливе для того, щоб цього не сталося. Ситуація складна, але ми у жодному разі не хочемо сіяти паніку, але маємо бути готові до різного розвитку подій», – сказав мер.

«У випадку… повного руйнування енергозабезпечення і енергетичної інфраструктури ми маємо плани, що треба робити… Закликаю також всіх жителів Києва для себе прорахувати різні сценарії і бути готовими: мати запас технічної води, питної води, продуктів, теплі речі. Якщо у вас є можливість, маєте будинок у передмісті Києва, подумати про тимчасовий переїзд – у випадку розвитку найгіршого сценарію», – наголосив Кличко.

Він також додав, що в разі, якщо не буде опалення, електропостачання і води, влада міста розглядає можливість часткового переїзду людей у передмістя Києва.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.