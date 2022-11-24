«Відбувся блекаут» в енергосистемі. В уряді розповіли, коли стабілізують ситуацію

Енергетичну систему України вдалося об’єднати близько 4:00 24 листопада після блекауту, спричиненого російськими ударами напередодні, повідомив в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ситуація загалом складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання електроенергії. Але треба розуміти, що вчора насправді відбувся блекаут у нашій енергосистемі внаслідок обстрілів. О 4:00 ранку ми змогли об’єднати енергосистему, вона зараз працює як єдина, і на зараз вже заживлені критичні об’єкти інфраструктури по всій країні. І, відповідно, ми будемо збільшувати обсяг генерації протягом дня. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, і це значно скоротить дефіцит», – пояснив міністр.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.