Відновлення електропостачання: ідеться про години, а не про дні – гендиректор Yasno

У питанні відновлення електропостачання після здійсненого 23 листопада російського ракетного обстрілу ідеться «про години, а не про дні, і тим паче не про тижні», заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко 24 листопада.

«Що відбувається зараз. У Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики частково відновили електропостачання. Вже підключені обʼєкти критичної інфраструктури: лікарні, ТЕС, насосні станції практично по всій Київській та Дніпропетровській областях. Донеччина також отримує електропостачання. Значна частина користувачів по всій Україні зараз ще в екстрених обмеженнях… Колеги роблять зараз усе можливе, аби відновити постачання та повернути світло до ваших осель. Тому прошу бути терплячими. І якщо ви вже зі світлом – користуйтеся електроприладами дуже обережно», – написав Коваленко у фейсбуці.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.