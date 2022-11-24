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В Офісі президента кажуть, що електрику подали вже в усі області України

Київ без світла після чергової масованої ракетної атаки, 23 листопада 2022 року

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що електроенергію подали в усі області України.

«Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів», – написав він у телеграмі.

Тимошенко також додав, що в регіонах розгорнули 4 000 «Пунктів незламності» – це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Столиця без світла: як Київ пережив блекаут (фоторепортаж)
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Столиця без світла: як Київ пережив блекаут (фоторепортаж)

23 листопада Росія здійснила акт терору проти цивільного населення України, завдавши масованого ракетного удару по критично важливій інфраструктурі країни. Зокрема і багатомільйонного Києва.

У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики».

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