Мінцифри: звʼязок в Україні поступово відновлюється, у пʼяти областях є ще труднощі

Після масованої російської ракетної атаки зв'язок в Україні поступово відновлюється, повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, нині найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.



Федоров повідомив про труднощі у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях



«Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок», – пояснив він.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Виникли проблеми з електро- та водостачанням.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, після блекауту, спричиненого російськими ударами, енергетичну систему України вдалося об’єднати близько 4:00 24 листопада.

У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики».