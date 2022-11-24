Україна подолала майже повний блекаут: як захиститися від російського ракетного терору?

Україна пройшла через блекаут: що буде далі?

Через останній масований обстріл більшість областей України залишилось без світла, опалення і води. Російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Після блекауту, як повідомляє міністр енергетики, заживити об'єкти критичної інфраструктури та об'єднати енергетичну систему України вдалось лише під ранок 24 листопада.

Через тиждень знову?

Головне управління розвідки МО України попереджає, що наступний масований ракетний обстріл можливий вже за тиждень. Саме стільки часу потрібно РФ для підготовки. Скільки часу і ресурсів потрібно на відновлення енергетичної інфраструктури? Чи готуватись громадянам до найгіршого сценарію? Чи зануриться Україна в повну темряву?

Молдова теж несе збитки

Не лише Україна страждає від ударів по енергетичній інфраструктурі. Останній масований обстріл спричинив відключення світла майже по всій території Молдови. Президентка країни розкритикувала «російський режим, який навмисно вбиває людей». МЗС Молдови викликали посла РФ для роз'яснень.

Зеленський пропонує ООН засудити ракетний терор Росії

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Раби безпеки ООН, після ракетних обстрілів 23 листопада. Він виступив на засіданні і заявив, що Україна пропонує ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору Росії.

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