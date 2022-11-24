У Києві електрику поки що вмикатимуть на 2-3 години – ДТЕК

У Києві світло для споживачів вмикатимуть на 2-3 години, поки не збільшать обсяг електроенергії, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.



«У Києві заживили вже всю критичну інфраструктуру. Десь 30% населення має живлення (станом приблизно на 19:00 - ред.). Будемо потроху починати перемикати, по 2-3 години давати світло, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, яка надходить в Київ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ДТЕК планує перейти до графіків планових відключень, які діяли до масованого обстрілу 23 листопада.

Він додав, що компанія готується до ймовірних повторних атак на об'єкти енергетики

«Наше завдання – якомога швидше включитися в мережу і видавати електроенергію після обстрілу, який стається», – каже Дмитро Сахарук.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.