Бербок: G7 наступного тижня обговорюватиме подальшу енергетичну підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 24 листопада назвала російські удари по українській інфраструктурі «нестерпним, нелюдським злочином».

За її словами, Німеччина запросить членів «Групи семи» (де вона зараз головує) на зустріч наступного тижня в Бухаресті «для ініціювання подальшої підтримки енергопостачання України» з наближенням зими.

Бербок заявила, що президент Росії Володимир Путін «любить занурювати народ України в холод і темряву своїми ракетами», але «він ніколи не зламає нашої підтримки і ваше прагнення до свободи».

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.