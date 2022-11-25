Дефіцит електроенергії в системі зберігається, на темпи ремонту впливає погода – «Укренерго»

У компанії «Укренерго» розповіли про ситуацію з електрозабезпеченням станом на 11:00 25 листопада з огляду на ситуацію із вимкненням світла, яка загострилася масованим обстрілом з боку військ РФ 23 листопада.

«Виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт. Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилась в роботу частина «зеленої» генерації», – розповіли в «Укренерго».

Повідомляється, що тривають роботи з відновлення живлення побутовим споживачам.

«Темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго). Ремонтні бригади «Укренерго» разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження. Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання», – йдеться в повідомленні.

Наразі, кажуть в компанії, в усіх областях України запроваджені як планові, так аварійні графіки обмеження споживання.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що половина споживачів у столиці поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години. 24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

23 листопада російські війська здійснили черговумасовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.