Без світла залишаються 130 тисяч жителів Києва – влада

У Києві станом на ранок суботи без електропостачання залишаються 130 тисяч споживачів, повідомляє міська військова адміністрація.

«Без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч мешканців столиці. Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наразі триває запуск теплопостачання.

У КМВА також додали, що мобільний зв’язок практично доступний в усіх районах, однак не виключають імовірності локальних проблем в місцях без електроживлення.

«Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв’язок повернуться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень», – додали в адміністрації.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.