2-й блок Хмельницької АЕС підключили до енергосистеми України – Гамалій

Ще один блок Хмельницької атомної електростанції підключили до української енергосистеми після масованого російського удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій увечері 25 листопада.

«Блок №2 відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електростанція» під’єднано до Єдиної енергосистеми України», – написав він у своєму Телеграмі.

Про під’єднання першого енергоблоку ХАЕС Гамалій повідомив 24 листопада.

За даними голови ОВА, на вечір п’ятниці електроенергію за графіками відключили в 793 населених пунктах Хмельниччини, 254 тисячі споживачів лишаються без світла.

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«Крім того, з технічних причин знеструмлено 84 населених пункти області, без електропостачання 9169 споживачів», – додав Гамалій.

23 листопада компанія «Енергоатом» повідомила, що на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Це сталося після масованого російського ракетного удару. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.