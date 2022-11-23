Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС працюють без генерації – «Енергоатом»

Три атомні електростанції працюють у проєктному режимі, повідомив регулятор «Енергоатом» 23 листопада.

«Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему», – йдеться в повідомленні.

При цьому радіаційний фон на майданчиках станцій і прилеглих територіях не змінився, показники в нормі. «Енергоатом» зазначає, що видача електроенергії зі станції буде поновлена, щойно стабілізується робота енергосистеми.

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«Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі», – додає компанія.

Раніше стало відомо про знеструмлення Львова, Одещини та Миколаївщини.

«Укренерго» повідомило, що аварійні відключення електрики у всіх регіонах України триватимуть з 14:45 упродовж найближчої доби.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах.