Ґроссі зустрівся з головою «Росатому», щоб обговорити зону безпеки навколо ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі зустрівся з російською делегацією – про це пресслужба МАГАТЕ повідомила 23 листопада.

«Ґроссі зустрівся з російською делегацією на чолі з директором «Росатома» Олексієм Ліхачовим у Стамбулі сьогодні для консультацій щодо операційних аспектів, пов’язаних із безпекою Запорізької атомної електростації в Україні та негайного створення зони ядерної безпеки», – йдеться в заяві агентства.

Російська компанія також повідомила про зустріч Ліхачова й Ґроссі, назвавши розмову «предметною та відвертою».

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.