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Працюємо над забезпеченням припису МАГАТЕ щодо безпеки атомних об’єктів – Зеленський про розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорювалася радіаційна безпеку та ситуація на Запорізькій атомній станції.

«Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру. А саме – про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи. Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Зеленський розповів Макрону про ситуацію на полі бою та українських атомних електростанціях, а також заявив про необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 17 листопада закликала Росію вивести своїх військових та інший російський персонал із Запорізької АЕС, відмовитися від «необґрунтованих претензій» на володіння станцією та припинити будь-які дії на українських ядерних обʼєктах.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. Після повідомлення російської влади про анексію Запорізької області уряд Росії вирішив «націоналізувати» атомну станцію.

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