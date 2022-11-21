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Після останніх обстрілів ЗАЕС керівник МАГАТЕ активізував консультації щодо створення охоронної зони

Рафаель Маріано Гроссі назвав обстріли ЗАЕС, які сталися на вихідних, одним з найсерйозніших інцидентів на об’єкті за останні місяці

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі активізував консультації щодо створення охоронної зони навколо Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні оцінила масштаби пошкоджень, завданих інтенсивними обстрілами на ЗАЕС на вихідних.

За даними агенції, вони змогли підтвердити, що, незважаючи на серйозність обстрілу, ключове обладнання залишилося неушкодженим і не було жодних безпосередніх проблем з ядерною безпекою чи безпекою.

«Статус шести реакторних блоків є стабільним, а цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива та низько-, середньо- та високоактивних радіоактивних відходів у відповідних сховищах була підтверджена, повідомила команда. Тим не менш, експерти МАГАТЕ спостерігали масштабні пошкодження на території», – повідомили в агентстві.

Рафаель Маріано Гроссі назвав обстріли ЗАЕС, які сталися на вихідних, одним з найсерйозніших інцидентів на об’єкті за останні місяці

«Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій», – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

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